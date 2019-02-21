Компания Oppo готовит смартфон со вторым всплывающим экраном

Патент фирмы намекает на производство совершенного нового устройства.

Многие новейшие смартфоны оснащены всплывающими камерами, но компания Oppo пошла дальше – она готовит смартфон со вторым всплывающим экраном. В соответствии с патентом, представленным Всемирной организации интеллектуальной собственности в октябре 2018 г., Oppo изготавливает мобильное устройство с мощной фронтальной камерой и мощным дисплеем, который поднимается выше верхней части экрана.

В патенте сказано, что первый экран является подвижным по отношению ко второму, стандартному дисплею. Это означает, что экран меньшего размера (который отмечен в патенте как «первый экран дисплея») может всплывать как камеры, которые мы видели на Vivo Nex и Oppo Find X , или может фактически складываться на шарнире.

Поклонники новинок мобильной индустрии ждут появление нового смартфона. Возможно, будущее устройство быстро завоюет рынок, как и смартфоны с всплывающими камерами.



