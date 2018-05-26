Vivo разработала для смартфонов собственную быструю зарядку

Vivo планирует выпустить супербыструю зарядку для смартфонов. Однако, они не первые, кто представляет технологию супербыстрой зарядки телефона. Oppo недавно выпустил Super VOOC с мощьностью 50 Вт, также у Huawei есть зарядное устройство с мощностью 40 Вт и др.

Vivo представит технологию FlashCharge с мощностью заряда 44 Вт. Упоминается, что Vivo презентует разработку на одной из крупнейших в мире выставке мобильной индустрии - Mobile World Congress 2019. Сообщается также, что доступна такая технология будет изначально для более дорогого сегмента смартфонов.

Любители новых технологий высказывают надежду на то, что в 2019 году технология субербыстрой зарядки телефона будет доступна повсеместно, и можно будет забыть о проблеме разрядившегося телефона.