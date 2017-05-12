В Китае разработали "умный" браслет

Китайская компания Nubia разработала устройство, напоминающее фитнесс-браслет.

Как сообщают источники, разработка имеет название Nubia Alpha . Браслет был представлен на ежегодной международной выставке электроники в Берлине IFA 2018. Устройство представляет собой некий наручный смартфон с гибкой полоской экрана, схожее с «умными часами». Обновленную версию, как заявляют производители, они представят на одной из крупнейших мире выставке мобильной индустрии - Mobile World Congress 2019.

Также известно, что «умный браслет» от китайской компании будет оснащен операционной системой Android, и, кроме того, к устройству будет применено одно из самых последних технологических новинок будущего - e-SIM. Эта новинка представляет собой микроскопический электронный чип, выполняющий функцию SIM-карты. Для того, чтобы система функционировала, необходимо разрешение оператора.