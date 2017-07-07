Audi анонсировала выход нового электрического кроссовера Q4 e-Tron

Презентация электрокара Audi Q4 e-tron состоится в Женеве 5 марта 2019 года в автосалоне.

Однако серийное производство кроссовера будет запущено с 2021 года.

Audi Q4 e-tron будет выпущен в купеобразной форме кузова и большую решетку радиатора с воздухозаборниками для электрического автомобиля, далее увеличенные колесные арки, светодиодные фары, также логотип «e-tron» на порогах и переднем бампере. Экологически чистый автомобиль по размеру расположиться между существующими моделями такими, как Audi Q2 и Audi Q3. Производители уверены, что Audi Q4 e-tron станет самым популярным и продаваемым электрическим автомобилем в своей линейке.

В салоне Audi Q4 e-tron будет снабжен современной панелью приборов, как и в Q3, а также большим количеством сенсорных дисплеев. На данный момент производители технические характеристики кроссовера не раскрывают. Вероятнее всего, автомобиль снабдят по 1 электромотору на каждую ось, благодарю этому машина будет полноприводной с возможностью отключения передней оси.

Бензиновая комплектация Q4 будет выпущена в серийное производство перед e-tron. Производители возьмут прототип двигателя для кроссовера у Audi Q3. Следовательно, автомобиль получит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью в 150 л.с. Но выпуск произойдет в нескольких комплектациях таких, как с двигателем объемом 2 литра и мощностью 230 л.с и 190 л.с. Комплектации на дизельном двигателе будут выпускаться также с 2-х литровым мотором и гибридной установкой.