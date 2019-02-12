Компания Canon выпустит обновленный лазерный проектор

Компания, известная производством популярных, зеркальных, и не только, фотоаппаратов Canon работает над усовершенствованием лазерного проектора. Устройство, по словам производителей, должно получить разрешение 4К.

Устройство для воспроизведения изображений будет отличаться высокой четкостью, яркостью и усовершенствованной цветопередачей. Известно, что данная разработка ведется в рамках проекта по поддержке системных интеграторов, которые включают в себя художественные работы и инвент-проекты.

Также есть информация о поступлении продукта в продажу, по заметкам СМИ, это произойдет в конце первой половины 2019 года.

У устройства появится возможность отражать ландшафтное и портретное изображение, к тому же проектор способен фиксироваться под разным углом.