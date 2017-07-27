Foxconn запустит завод по производству LCD панелей в Гуанчжоу

В конце 2019 года должен произойти запуск в Китае крупнейшего завода по изготовлению жидкокристаллических дисплеев тайваньской организацией Sakai SIO International , которая является дочерней компанией от Foxconn Group.

Представители компании заявили, что уже организован первый конвейер для сборки 8К дисплеев с диагональю 65 и 75 дюймов. В середине года начнется пробный запуск линии. А еще через некоторое время будет запущена первая производственная линия. По словам представителей в Гуанчжоу завод должен будет изготавливать продукции более чем на 13 миллиардов долларов.

Как известно, ранее в начале нынешнего года компания Foxconn Group разорвала трудовые договоры более чем с пятьюдесятью тысячами работниками завода в Чженьчжоу, Китай.