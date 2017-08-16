Qualcomm готовит к производству 5G-модем уже второго поколения

Специалисты компании Qualcomm уже завершают разработку второго поколения 5G-модема.

При этом модем первого поколения пока еще не запущен полноценно в коммерческое использование. Как пишет «Астера», первый 5G модем это Snapdragon X50. Благодаря нему смартфоны смогут работать в сетях пятого поколения на скорости 4,5 Гбит/с. Второе поколение данного чипа получило название Snapdragon X55 и будет способно работать при скорости 7 Гбит/с. Когда представят этот модем сейчас неизвестно, но сообщается, что в нем есть поддержка 4G LTE Category 22, обеспечивающая работу на скорости 2,5 Гбит/с. Предполагается, что Snapdragon X55 будет предназначен только для флагманских смартфонов, а вот появится он не ранее второй половины года.