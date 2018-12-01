Южная Корея первой в мире начнет использовать 5G в коммерческих целях

Южная Корея станет первой в мире страной, которая начнет использовать сеть 5G в коммерческих целях.

Об инновации рассказал вице-премьер по вопросам экономики, министр планирования и финансов республики Хон Нам Ги.

Мобильная сеть пятого поколения или 5G была протестирована на зимних олимпийских играх в корейском Пхенчхане. Рекордная скорость передачи составила 25 гб/с, с таким интернетом можно транслировать видео в разрешении Ultra HD.

Цель правительства Кореи — внедрить 5G-сети на всей территории республики. В дело вступили три крупнейших мобильных оператора страны (SK Telecom, KT и LG Uplus), которые выделили на решение задачи 2,6 миллиарда долларов. По планам, коммерческое использование 5G в Корее начнется уже к марту нынешнего года.