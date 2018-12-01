Жители Южной Кореи бьют рекорды по использованию 5G

Южная Корея стала первой страной в мире, которая в начале апреля запустила полноценные коммерческие сети пятого поколения, еще до того, как это сделал Китай. Минимальный пакет 5G стоит 48 долларов за 8-9 ГБ данных, цены могут меняться, зависит от оператора.

В конце апреля этого года в Южной Кореи было около 300 тыс. пользователей сетей пятого поколения. На прошлой неделе (в начале июня) пользовательская база 5G в стране превысила 800 тыс. человек. На 7 июня благодаря выгодным предложениям со стороны корейских операторов на новые смартфоны с поддержкой 5G, пользовательская база увеличилась до 900 тыс. человек. На этой неделе, прогнозируют такой прирост абонентов, что в стране станет более одного миллиона пользовательей новой сети.

Больше всех выход новой высокотехнологичной связи ждали южнокорейские фермеры. Использовать новую сеть будут для отпугивания и отстрела 5G-дронами диких кабанов, которые атакуют фермерские угодья, нанося непоправимый урон посевам, и нападают на людей.

Научные исследования достоверно подтвердили единственное последствие воздействия радиочастот высокой мощности на человека значительное повышение температуры тела. Однако пока не проводилось надёжных исследований влияния на человека электромагнитного излучения вообще и сетей стандарта 5G в частности. Отсутствие достоверных исследований стало причиной попытки в апреле 2019 года введения моратория на использование стандарта 5G в швейцарском кантоне Женева; позже стало известно, что у представителей кантона нет полномочий введения моратория.