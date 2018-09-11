«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress

Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте» в рамках создания совместного предприятия Mail.Ru Group и китайской Alibaba.

Для пользователей российской соцсети стал доступен ассортимент AliExpress, а также работающей на его базе торговой площадки Tmall. Об этом РБК рассказали в Alibaba Group (владеет AliExpress, Tmall и др.) и Mail.Ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.).

Покупки можно будет делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, платить с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.