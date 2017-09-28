В России создадут AliExpress Russia

Главными акционерами новой электронной торговой площадки станут китайкий гигант Alibaba Group, а также РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), Mail.ru Group и «МегаФон». Акционеры объявили о создании нового холдинга на Восточном экономическом форуме.

По условиям сделки, крупнейшим акционером нового предприятия станет Alibaba Group, однако китайская компания не получит контрольный пакет. Доля Alibaba составит 48%. Часть акций «МегаФона» составит 24%, Mail.ru Group – 15%. Оставшиеся акции получит РФПИ.

При этом китайская сторона внесет в AliExpress Russia свои российские активы, а еще две торговые площадки – международную AliExpress и российскую Tmall. А Mail.ru Group присоединит к ним свое детище Pandao. Кроме того, эти две стороны заключат еще и соглашение о сотрудничестве, в которое помимо прочего, включены обмен трафиком и электронными продуктами.

Эксперты говорят, что после создания AliExpress Russia китайский гигант электронной коммерции получит доступ к пользователям Mail.ru Group, которая оценивается не менее чем в 100 миллионов человек. Кроме того, новая компания планирует поддерживать российский малый и средний бизнес, предоставляя им возможность продавать свои товары внутри страны и за рубежом.

Уже сейчас сделку по созданию AliExpress Russia называют самой крупной на российском рынке электронных продаж. Акции российских участников сделки после ее огласки пошли вверх. А их владелец Алишер Усманов заявил, что работа с мировым лидером в сфере электронной коммерции чрезвычайно важно для развития российской цифровой экономики.

Напомним, Восточный экономический форум начал работу сегодня во Владивостоке.