AliExpress открывает пункты выдачи своих товаров в 100 городах России

Крупнейшая электронная торговая площадка Китая AliExpress, которая входит в Alibaba Group открывает новый сервис для российских клиентов – доставку покупок в постаматы и пункты выдачи. Более 1,8 тысяч пикап-зон компания планирует открыть в 100 городах по всей территории России.

Партнером AliExpress в этом проекте станет DPD (Dynamic Parcel Distribution), которая уже имеет опыт работы с подразделениями Alibaba Group. Специалисты говорят, что такая доставка будет удобнее и экономичнее для покупателей, чем курьерская отправка или доставка посылок «Почтой России». Изменив способ доставки, китайский ритэйлер планирует значительно ускорить доставку товаров. Если сейчас покупателям приходится ожидать свое приобретение до 30 дней, то через постамат или в пункте выдачи посылку можно будет получить вдвое быстрее - уже через одну либо две недели в зависимости от места назначения.

Пункты выдачи AliExpress начнут появляться в России уже с третьей декады июня. Получить свою покупку россияне смогут в пунктах PickPoint, в салонах «Ростелекома» или Tele2, в постаматах Qiwi и Pulse Express. Поначалу такой способ доставки будет распространяться и одежду и электронику, купленные на интернет-площадке. Посылки будут иметь ограничения по весу (не более 15 килограмм) и габаритам: максимальный разрешенный размер составит 60х40х30.

Всего планируется открыть свыше 1,8 тысяч точек в 100 городах России.