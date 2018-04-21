Определенные версии iPhone можно зарядить и без зарядного шнура.

В iPhone 2017-2019 года появилась поддержка беспроводной зарядки по стандарту питания Qi, который предполагает индукционную передачу энергии на расстояние до 4 см. Эксперты рассказали, как правильно зарядить iPhone без зарядного устройства. Для пользователей iPhone в настоящее время доступны две скорости зарядки: 5 Вт и 7,5 Вт. Первая цифра – базовый минимум, а 7,5 Вт используется не так часто. Не все iPhone поддерживают такую высокую скорость пополнения энергии.

Чтобы зарядить смартфон через коврик, нужно придерживать несложной инструкции: поместить iPhone на площадку и убедится, если беспроводная зарядка имеет светодиодный индикатор, что она горит. Стоит отметить, что беспроводная зарядка работает на так быстро, чем проводная. При этом, она удобна в использовании.



