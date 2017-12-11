Смартфон Xiaomi Mi 9 получил лучшую оценку DxOMark по съёмке видео

Компания DxO Labs, владеющая известным сервисом DxOMark, занимающимся профессиональным сравнением камер, провела тестирование новейшего флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, представленного несколько часов назад.



В общем рейтинге Xiaomi Mi 9 не сумел выбиться в лидеры. Он находится на третьем месте со 107 баллами, уступив Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro, делящим первое и второе места со 109 баллами.

По фотовозможностям он набрал 112 баллов. Специалисты похвалили точную экспозицию, низкий уровень шумов при ярком освещении и впомещениях, быстрый и точный автофокус, точный баланс белого, отличную работу со вспышкой, хорошую изоляцию объектов и градиентразмытия в режиме боке, а также хорошую детализацию при использовании зума.

По видео Xiaomi Mi 9 сумел набрать рекордные 99 баллов, это лучший результат для смартфона в истории DxOMark. Из плюсов отмечаются отличная детализация при ярком свете и в помещениях, эффективная стабилизация изображения в большинстве ситуаций, низкий уровень шума вне помещений и в помещениях, быстрый и стабильный автофокус, точный баланс белого и хорошая цветопередача, хорошая экспозициядаже при плохом освещении.