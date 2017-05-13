Microsoft закрыла онлайн-продажу подписок на сервисы Xbox в России

С сегодняшнего дня компания Microsoft сделала невозможной онлайн-покупку подписок для консолей Xbox в РФ.

Под ними подразумеваются подписка Live Gold, нужная для многопользовательских игр, а также Game Pass, дающая доступ к библиотеке игр.

Как сообщается в пресс-релизе компании, она решила переориентировать продажи подписных сервисов на розничных партнеров. Так, купить подписки на Xbox можно будет теперь в розничных магазинах электроники. При этом Microsoft принесла извинения клиентам за причиненные в связи с этим неудобства.

При приобретении подписки в розничных магазинах ее можно будет оформить в виде кода, который придет на почту, или получить в виде карточки. Код активируется в магазине Microsoft Store на самой приставке Xbox, на Windows 10 в приложении Xbox или со смартфона. Однако у тех пользователей, у кого настроено автопродление, подписка по-прежнему будет возобновляться сама.