В Microsoft рассказали, какой будет новая Xbox

Microsoft в ходе конференции Electronic Entertainment Expo представила игровую консоль Xbox следующего поколения, получившую кодовое название Project Scarlett.

В новая модель будет оснащена SSD нового типа. В результате повысится скорость установки и загрузки игр. На игровую консоль установят процессор AMD на основе Zen 2 с мощной видеокартой Navi. Кроме того, новая модель поддерживает разрешение 8K, а частота изображения (FPS) достигнет 120 кадров в секунду.

Так же, представители компании поделились новостью об обновленном Elite-контроллер для Xbox. Поступит в продажу геймпад 4 ноября 2019-го. Беспроводной контроллер Xbox Elite Series 2, переработанный для обеспечения максимальной производительности, будет продаваться в 24 странах. Стоимость новинки составит 179,99 доллара. Обновленный геймпад уже стал доступным для предварительного заказа.

Ранее стало известно, что игра Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года. На выставке E3 был показан новый трейлер с участием нового персонажа, которого играет известный актер Киану Ривз.

Xbox стала популярной игровой приставкой, содержащей в себе жёсткий диск, использующийся в основном для сохранения состояния игр и для файлов, загруженных с сервиса Xbox Live. Это сделало ненужным использование карт памяти. Большинство игр также использовали диск для кэширования временных данных, для ускорения загрузки игры.