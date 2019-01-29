В Epic Games Store можно бесплатно получить Thimbleweed Park

До сегодняшнего дня в Epic Games Store проходила раздача увлекательной метроидвании Axiom Verge, а теперь ей на смену пришел нуарный квест Thimbleweed Park, забрать который можно вплоть до 7 марта.

На протяжении всего 2019 года в Epic Games Store каждые две недели будет проходить раздача игр. Уже известно, что следующий аттракцион невиданной щедрости подарит всем желающим слизнеферму Slime Rancher. Thimbleweed Park позволит игрокам посмотреть на одну ситуацию с кардинально отличающихся сторон. Тут тебе и расследование за федеральных агентов, и приключение говорливого клоуна, и даже блуждание за обреченного призрака. У всех персонажей одна цель раскрыть детали преступления и найти убийцу, но для этого придется постараться, ведь на их пути окажутся многочисленные ловушки и подсказки, спрятанные в диалогах. Вся история насыщена черным юмором, приправленным отсылками к культовым кинофильмам и книгам.