Рынок переполнен, а пользователи всё требовательней с каждым годом.

Согласно отчету французской исследовательской группы по телекоммуникациям, в последние годы видеоигры на смартфонах стали популярными, и на их долю приходится почти половина мирового рынка видеоигр.

Большинство аналитиков прогнозируют, что индустрия мобильных игр ориентируется на обычного пользователя. По их словам, покупка крупнейшей в Китае игровой группы Tencent контрольного пакета акций финского производителя мобильных игр Supercell в 2016 году подчеркивает растущее внимание к рынку мобильных видеоигр. «Видеоигры неизбежно являются ключевым элементом в концепции смартфонов», - сказал Томас Хуссон, аналитик потребительских устройств в исследовательской фирме Forrester.

«Видеоигры очень важны для нас», - сказал представитель Samsung, добавив, что компания предпочитает делать смартфоны, которые «отвечают многим различным потребностям», а не модели, предназначенные для определенного использования, такого как игры.

Однако производители смартфонов ожидают рост продаж благодаря видеоиграм, так как всё больше выходит мобильных игр, которые требуют больше ресурса, чем это было ранее. А это значит, что пользователи будут покупать новые смартфоны для удовлетворения своих игровых потребностей.