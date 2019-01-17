Ученые подтвердили, что жестокие видеоигры не делают подростков агрессивнее

Оксфордские ученые опросили не менее тысячи подростков и проанализировали видеоигры с сомнительным контентом, после чего пришли к выводу, что видеоигры не имеют отношения к агрессивному поведению подростков.

Родители детей, которые увлечены видеоиграми, в особенности агрессивного содержания, обеспокоены плохим влиянием последних на психику подростков. Однако недавнее исследование показало, что видеоигры с контентом, содержащим насилие, никак не влияет на агрессию подростка и не выделяет их среди сверстников, не увлекающихся играми вовсе.

Авторы исследования считают, что вокруг темы видеоигр и их влияния на детей существует множество предубеждений, которые, как наедятся исследователи, исчезнут после выдвинутых доказательств, поскольку стереотипы и предубеждения не имеют за собой научных обоснований.