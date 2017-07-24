Tesla закрывает все свои магазины. Ожидается полный переход на онлайн продажи

Американская компания-автопроизводитель Tesla сообщилио снижении стоимости седана Model 3 на 6%, снижает цены, а также представил Model 3 в комплектации Standard Range Plus. Футуристический Седан Model 3 будет стоить $35 тыс., а Model 3 Standard Range Plus с ускорением и премиумным интерьером обойдется ровно $37 тыс.

Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные точки продаж и переходит на продажи онлайн, говорится в пресс-релизе компании. «В течение следующих нескольких месяцев будут свернуты многие из наших магазинов. Останется только небольшое количество точек в местах с высокой посещаемостью, которые будут превращены в выставочные галереи и информационные центры компании. Для клиентов в США важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой клиент из любого штата может легко и без особых усилий купить Tesla с телефона всего за одну минуту», - пояснили в компании.