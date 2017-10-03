Tesla Model 3 впервые можно опробовать

Компания Tesla выставила в автомобильных салонах серийные образцы своего нового электрокара Tesla Model 3. Это стало возможно после того, как начались поставки новой модели заказчикам.

Model 3 появились в дилерских магазинах Tesla в Калифорнии, в Сенчери-Сити и в Пало-Альто. В компании заявили, что показывая новую Tesla в своих магазинах для того, чтобы будущие покупатели смогли лучше ознакомиться с машиной.

В последние месяцы у компании были проблемы с производством Model 3, из-за чего образовалась задержка поставок. С июля по сентябрь 2017 года с завода компании сошло всего 260 автомобилей Model 3, при планах в 1500 единиц.

Теперь у людей появилась возможность лучше узнать о новой модели Tesla, о её особенностях и внутреннем оборудовании. В пресс-релизе компании сказано, что в ближайшее время желающие смогут провести тест-драйв автомобиля.