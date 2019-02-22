S10 против Fold: Эксперт назвал, какая из новейших моделей Samsung считается лучшей

Оба смартфона были представлены совсем недавно, и покупатели сомневаются, какой из мобильных устройств заслуживает большего внимания.

Сгибаемый смартфон Samsung Galaxy Fold сравнили с Samsung Galaxy S10 и определили, какая из новейших моделей фирмы считается лучшей. Fold имеет складной экран, изготовленный из необычного пластика, который может изгибаться не ломаясь. S10, напротив, имеет традиционный внешний вид.

Galaxy S10 имеет в общей сложности четыре камеры: 3 на задней панели и 1 фронтальную. Fold имеет еще больше устройств для съемки: целых 6. На задней панели Fold установлена та же тройная камера, что и у Galaxy S10. Модель Fold стоит приблизительно $1 980 (131 тыс. рублей), а Galaxy S10 на порядок дешевле – $ 900 (60 тыс. рублей). При этом оба смартфона нельзя назвать дешевыми.

Таким образом, Galaxy Fold представляет очень дорогой смартфон премиум-класса, который подойдет для любителей игр. При этом для обычного пользования он будет не нужен, ведь по функциональным качествам не уступает Galaxy S10.



