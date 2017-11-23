Стало известно название гибкого смартфона Samsung

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс поделился подробностями о гибком смартфоне Samsung, который еще не был представлен официально.

Если верить источнику, новинка будет называть Galaxy Fold. По слухам, цена этого инновационного устройства составит около 1500-2000 долларов в зависимости от версии. Всего Samsung планирует выпустить 1 миллион экземпляров. Официальный анонс Galaxy Fold ожидается 20 февраля на той же презентации, на которой покажут флагманские смартфоны линейки Galaxy S10.

