Эксперт оценил новый гнущийся смартфон Samsung Galaxy Fold

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оценил новый раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold. Своим мнением эксперт поделился 21 февраля.



«Galaxy Fold — раскладушка, которую можно использовать как в повседневной жизни, так и для хранения больших объемов информации. Достаточно интересный, но не массовый продукт, причем массовость определяется стоимостью продукта. Здесь она предельно высокая», — объяснил аналитик.

Муртазин также сделал прогноз относительно продаж новинки. Он считает, что компании удастся реализовать 3 млн аппаратов в течение 2019 года, так как в ближайшее время другие производители не смогут выпустить смартфоны с гибкими экранами.

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy Fold с шестью камерами 20 февраля в Сан-Франциско. Он оснащен первым в мире сгибающимся безрамочным экраном Infinity Flex Display.