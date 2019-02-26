Microsoft создала VR-контроллер, способный ощущать виртуальную реальность

Устройства дополненной реальности рискуют стать полноценным заменителем настоящего мира. Это предположение сделали многие авторитетные издания, специализирующиеся на технологических новинках. Виной всему стало заявление Microsoft о разработке TORC-технологии, позволяющей почувствовать несуществующий предмет.

Компания Microsoft совместно с представителями Корейского института передовых технологий (KAIST) смогли разработать прототип контроллера, способного передавать тактильные ощущения объектов в виртуальной реальности. Разработчики сообщают, что TORC позволяет осуществить манипулирование виртуальными предметами и буквально ощущать их присутствие. Все дело в вибрациях, которые заставляют пальцы почувствовать свойства предмета.

Данный тип контроллера предназначен лишь для большого, указательного и среднего пальцев, что заставляет виртуальный объект иметь компактную форму. В ближайшем будущем разработчики намерены улучшить устройство и реализовать прототип полного погружения, который полностью поместит человека в виртуальный мир.