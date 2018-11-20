Компания Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2

Компания Microsoft представила гарнитуру смешанной реальности нового поколения HoloLens 2, которая будет конкурировать с Magic Leap One.



В компании сделали заявление по поводу выпуска новой модели. Отмечается, что устройство станет качественнее, а изображение реалистичнее. Прибор обеспечит лучшие в отрасли возможности. HoloLens 2 снабжен удвоенным полем зрения по сравнению с предшественником. Он сохраняет плотность предыдущего поколения 47 пикселей на градус зрения.

Представители Microsoft пока не сообщают подробностей о технических характеристиках. Однако известно, что изменение эквивалентно переходу с телевизора с разрешением 720p на 2K для каждого глаза.

Новые очки будут доступны пользователям в Соединенных Штатах, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии.