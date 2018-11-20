Компания Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2

Сегодня, 01:51

Компания Microsoft представила гарнитуру смешанной реальности нового поколения HoloLens 2, которая будет конкурировать с Magic Leap One.

 
В компании сделали заявление по поводу выпуска новой модели. Отмечается, что   устройство станет качественнее, а изображение реалистичнее. Прибор обеспечит лучшие в отрасли возможности. HoloLens 2 снабжен удвоенным полем зрения по сравнению с предшественником. Он сохраняет плотность предыдущего поколения 47 пикселей на градус зрения. 
Представители Microsoft пока не сообщают подробностей о технических характеристиках. Однако известно, что изменение эквивалентно переходу с телевизора с разрешением 720p на 2K для каждого глаза.  
Новые очки будут доступны пользователям в Соединенных Штатах, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции,   Австралии и Новой Зеландии.

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