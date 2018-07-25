Эксперт рассказал о мерах защиты от киберугроз

Уровень кибератак за последние несколько лет серьезно возрос. Если поначалу все обходилось переводом определенной суммы на счет хакера для снятия блокировки с ПК простых пользователей, то сейчас один взлом способен лишить компании с мировым именем миллиардов долларов.

Ведущий андеррайтер отдела страхования финансовых рисков компании АИГ Петр Дорофеев рассказал о правилах, которые должны помнить все пользователи ПК. Прежде всего, стоит соблюдать простые, на первый взгляд, правила онлайн переписок: не открывать посторонние вложения, не переходить по подозрительным и неизвестным ссылкам и не предоставлять личные данные незнакомым людям. Также стоит помнить об угрозе нелицензированных программ и вирусов, загружаемых с внешних устройств: флешки, смартфоны и др.

Главными направлениями в киберпреступности, по мнению Дорофеева, являются DDoS-атаки, количество которых растет с феноменальной скоростью, следом идут утечки данных и мошенничество, а наибольшей проблемой специалист называет «фишинг»-кражу данных через рассылку писем от лица госучреждений и крупных компаний.