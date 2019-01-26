Android10 может обзавестись опцией автоматического определения автоаварий

Предположительно, если будет зафиксирована авария, то смартфон сам будет вызывать службу спасения.

Специалисты XDA решили протестировать бета-версию новой программы Android 10. В результате проверки эксперты выяснили, что в коде программы есть упоминание приложения Safety Hub, которая станет эксклюзивным дополнением смартфонов Pixel. Также специалисты отметили, что Android 10 может обзавестись новой опцией, которая автоматически будет определять автоаварии на дорогах. Если говорить намного проще, то получается, если машина, в которой находится смартфон с поддержкой данной программы, попала в дорожное происшествие, то гаджет самостоятельно будет определять, что произошло с его владельцем.

Стоит отметить, что из сея будет представлять приложение пока не известно. Также пока не рассказывается, что будет девайс делать после определения состояния своего владельца в аварии. Предположительно, смартфон самостоятельно будет вызывать службу спасения, как это происходит с автомобильной системой ЭРА-ГЛОНАСС, распространенной в России.