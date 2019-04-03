WatsApp сообщил об уязвимости мессенджера

Сегодня (14-го июня), сотрудники WatsApp подтвердили информацию об уязвимости, благодаря которой хакеры могли устанавливать вредоносное программное обеспечение на телефон пользователей.

Для этого они использовали функцию звонков внутри мессенджера, причем их жертвам отвечать на звонок было не обязательно, в любом случае аппарат «заражался» вирусом, а личные данные утекали хакерам, которые использовали их на свое усмотрение. Зачастую это махинации с банковскими картами которые привязаны к смартфонам пользователей. Существуют и другие, более редкие, но возможные варианты, такие как похищение личных фото, переписок, и других конфиденциальных данных.

По словам представителей WatsApp, охват пользователей пострадавших от действий злоумышленников неизвестен, однако обезопасить себя можно обновив приложение, в котором эта дыра в программном обеспечении была устранена.

Это не первая проблема с WatsApp за последнее время, в апреле 2019-го года жители по всему миру жаловались на недоступность сервиса. Пользователи столкнулись с проблемами доступа как к мобильной, так и компьютерной версии, а так же к сайту приложения.