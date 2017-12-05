Samsung Galaxy Note 10 получит два градиентных цвета

Презентацию новинки должны провести в августе нынешнего года.

Недавно один инсайдер, который часто публикует достоверную информацию из сферы мобильных устройств, рассказал в сети некоторые детали о флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 10. По словам инсайдера, данный гаджет будет представлен покупателям не только в обычных цветовых оттенках, а также в двух градиентных цветах: синем и серебристом, которые будут на свету переливаться всеми цветами.

Помимо этого, говорится, что смартфон Samsung Galaxy Note 10 получит четвертую камеру, в которой будут установлены более современные датчики изображения, а снимки с камеры будут получаться намного качественнее, чем у Galaxy S10 5G. Гаджет должен быть показан в августе нынешнего года, а в магазинах девайс появится в начале сентября перед презентацией новых разработок Apple iPhone.