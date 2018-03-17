В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси. Это стало известно благодаря видео, которое было размещённому 15-го мая на официальном YouTube канале Lilium.

Компания Lilium была основана в 2015 году четырьмя друзьями, которая развивает инновационную услугу воздушной мобильности. Главной целью проекта является создание удобного способа путешествия, который будет более быстрым чем машина в пределах разумной цены.

Пятиместная модель была разработана на основе двухместного прототипа, который был создан в 2017 году. На новой модели имеется 36 электрических реактивных двигателей, которые предоставляют возможность для вертикального взлёта и посадки. Мощностные возможности летающего такси уже превосходят наземных конкурентов, максимальной скоростью прототипа является 300 км/ч, а расстояние полёта 300 км. Таких результатов удалось достичь благодаря крыльям, которые уменьшают затраты на поддержание аппарата в воздухе.

Lilium планирует к 2025 году запустить сервис летающего такси в городах по всему миру. Осуществлять поиск, и оформить заказ такси можно будет при помощи приложения которое будет работать по принципу Uber.