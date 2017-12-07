Ноутбук HP Envy обзаведется деревянной отделкой

Сейчас добиться такого эффекта можно благодаря виниловым наклейкам.

Недавно прошло мероприятие Computex 2019, на котором компания-производитель HP представила общественности свои первые ноутбука Envy, которые обзавелись деревянной отделкой. Такие нестандартные виды расцветки будут доступны для таких моделей гаджетов Envy 13, Envy x360 13, Envy x360 15 и Envy 17.

Новинка находится только в области перед клавиатурой, поэтому, когда ноутбук закрыт ее не видно. Производитель будет выпускать устройства в трех цветовых гаммах: черный с темно-коричневым орехом, белый с березой и серебристый с березой. Создатели говорят, что каждый экземпляр будет по-своему уникальный из-за рисунка волокон древесины.