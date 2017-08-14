Ученные создали онлайн-тест для определения игровой зависимости

Всемирная организация здравоохранения приняла новую версию Международной классификации болезней, в которую попала и игровая зависимость. Ученные сразу же разработали новый онлайн-тест, который всего за 20 минут поможет узнать, болен ли человек или нет.

Над проблемой игровой зависимости ученные и врачи по всему миру думали не один год. Теперь эта проблема официально признана болезнью, и для более эффективного противодействия недугу международная группа специалистов разработала онлайн-тест, который поможет людям самим проводить диагностику болезни и определить, нужна им помощь или нет.

В тесте несколько простых, на первый взгляд, вопросов, которые в сумме дадут точное представление о состоянии психического здоровья человека. Для ответов на все вопросы человеку понадобиться около 20 минут, после чего он получит ответ в баллах. Если в итоге набрать более 5 баллов, то стоит задуматься о походе к врачу для решения проблемы.

Единственным осложнением в тесте является наличие лишь англоязычной версии, но его создатели постарались не отягощать вопросы тяжелыми словами и оборотами, а потому даже базового знания языка хватит для успешного прохождения опроса.