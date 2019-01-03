Американскими учеными созданы тесты на определение различных инфекций

Ученые из США создали бумажный тест. Он работает по тому принципу, что и тест на берменность, только с его помощью определяют наличие инфекционных заболеваний.

Все современные домашние тесты обладают одним недостатком – они обрабатываются в течение месяца.

Бумажный тест, созданный американскими учеными, поможет обнаружить нуклеиновую кислоту в капле крови всего за 90 минут. В настоящее время ученые работают над разработкой тестов, способных определить различные инфекции, такие, как коклюш или холера.

Чтобы узнать результат, не нужно специального образования или оборудования. Такие тесты разработаны для стран, где большие проблемы с медицинским обслуживанием, мало лабораторий и медицинских работников. По разбитым дорогам или при их отсутствии мало кто поедет искать клинику, где можно сдать анализы, а потом через какое-то время ехать за результатом.

Это простой и универсальный тест, который в домашних условиях поможет определить наличие инфекции.