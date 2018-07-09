Скоро с производства пропадут смартфоны Samsung с этикеткой Made in China

Бренд увольняет работников со своего завода в Китае.

Стало известно, что компания-производитель Samsung увольняет сотрудников со своего завода в Китае, который занимается изготовлением смартфонов. При этом на предприятии Huizhou Samsung Electronics Co. активировали программу компенсаций при увольнении. Отметим, что все сокращения проходят на добровольной основе. До 14 июня не будет никакой информации, сколько людей хотели уволиться. Стоит отметить, что до конца прошлого года в Китае смартфоны бренда производило два завода. Однако первый прекратил работу 31 декабря 2018 года, а в скором времени, вероятнее всего, закроется и последний. Это приведет к тому, что скоро с производства пропадут смартфоны бренда с этикеткой Made in China.

Напоминаем, что завод, который пока еще работает, был основан в 1992 году. Однако выпуск смартфонов и телефонов с данного производства начался только в 2006 году. Согласно доступной информации, на данном заводе в 2017 году было изготовлено 62,57 миллиона устройств. Эта цифра означает 17% от всего количества смартфонов, изготовленных в том году.