IKEA создала роботизированную мебель для небольших квартир

IKEA и стартап из Америки Ori Living запускают новую роботизированную систему Rognan. Конструкция сэкономит до 8 кв. м площади квартиры.

Система состоит из подвижного блока, нескольких предметов мебели и управляется с помощью сенсорной панели. Rognan построен на роботизированной платформе Ori и работает с линией мебели IKEA Platsa. В систему Rognan включен: шкаф, кровать, письменный стол и диван. Управление конструкцией происходит через сенсорную панель. Она распределяет предметы по комнате, разделяя небольшую площадь на две жилые зоны. Rognan рассчитана на помещение размером 3 на 3,5 метров, поэтому первые конструкторы уже в следующем году появятся в Гонконге и Японии, города славятся маленькими квартирами.

Ранее IKEA запустила онлайн-платформу «Квартиротека» с проектами дизайна для российских «хрущевок». Это бесплатный интернет-сервис дизайн-проектов для типовых российских квартир. В феврале 2016 года компания запустила продажу мебели с беспроводной зарядкой

В июне 2012 года IKEA оказалась в центре скандала. Компанию обвинили в расизме в связи с запретом на въезд передвижным домам на территорию стоянки у магазина в пригороде Лондона. Представители компании ввели такие меры для того, чтобы воспрепятствовать цыганам разбить свой лагерь рядом с магазином.