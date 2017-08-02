Фонд развития инициатив инвестирует 15 млн рублей в ижевский стартап Zig-Zag

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) намерен вложить 15 млн рублей в ижевский стартап Zig-Zag, чтобы добавить новые функции и развить маркетинг.

Стартап представляет собой облачный сервис для логистов. Стартап Zig-Zag разработал специальный математический алгоритм, который прокладывает оптимальный маршрут для доставки, а также распределяет груз по авто. В результате сервис позволит сократить время на составление маршрутов в 20 раз.

На данный момент сервис использует около 100 человек по специальной подписке. Александр Власов, основатель Zig-Zag, отметил, что система способна учитывать основные трудности логистики: вместимость и грузоподъемность различных машин, ситуации на дорогах, а также временные изменения в графиках работы водителей.

Сервис запустили еще в 2015 году. Было создано специальное приложение для обслуживания терминалов, а позднее это переросло в отдельный проект. ФРИИ намерены вложить 15 млн рублей, чтобы повысить функциональность облачного сервиса для логистов.