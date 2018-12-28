В 2020 году IKEA выпустит очищающие воздух занавески

IKEA намерена выпустить специальные занавески, призванные очистить воздух в доме.
В основе ткани для таких занавесок лежат минеральные компоненты. Этот материал способен расщеплять пыль и неприятные запахи. Специалисты отметили, что занавески получат название Gunrid.
Как рассказали в IKEA, поверхность занавесок обработана фотокаталитическим минералом. Когда свет проникает через них, структура загрязнителей разрушается. То есть такая технология подобна фотосинтезу.
Занавески разработал представитель IKEA Маурисио Аффонсо. Он отметил, что текстиль является неотъемлемой частью каждой квартиры или дома. Говоря о занавеске, Маурисио Аффонсо отметил, что воплотил в жизнь доступное и экономичное решение по очистке воздуха, которое также делает дом красивым.
Занавески Gunrid можно будет приобрести уже в следующем году. Они призваны уменьшить количеств проблем с загрязненностью воздуха, что особенно актуально для жителей городов.
Цена новинки от IKEA в настоящий момент не уточняется.
В основе ткани для таких занавесок лежат минеральные компоненты. Этот материал способен расщеплять пыль и неприятные запахи. Специалисты отметили, что занавески получат название Gunrid.
Как рассказали в IKEA, поверхность занавесок обработана фотокаталитическим минералом. Когда свет проникает через них, структура загрязнителей разрушается. То есть такая технология подобна фотосинтезу.
Занавески разработал представитель IKEA Маурисио Аффонсо. Он отметил, что текстиль является неотъемлемой частью каждой квартиры или дома. Говоря о занавеске, Маурисио Аффонсо отметил, что воплотил в жизнь доступное и экономичное решение по очистке воздуха, которое также делает дом красивым.
Занавески Gunrid можно будет приобрести уже в следующем году. Они призваны уменьшить количеств проблем с загрязненностью воздуха, что особенно актуально для жителей городов.
Цена новинки от IKEA в настоящий момент не уточняется.
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