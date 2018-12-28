В 2020 году IKEA выпустит очищающие воздух занавески

IKEA намерена выпустить специальные занавески, призванные очистить воздух в доме.

В основе ткани для таких занавесок лежат минеральные компоненты. Этот материал способен расщеплять пыль и неприятные запахи. Специалисты отметили, что занавески получатназваниеGunrid.КакрассказалиIKEA,поверхностьзанавесок обработана фотокаталитическимминералом. Когда свет проникает через них, структура загрязнителей разрушается. То есть такая технология подобна фотосинтезу.Занавески разработал представитель IKEA Маурисио Аффонсо. Он отметил, что текстиль является неотъемлемой частью каждой квартиры или дома. Говоря о занавеске, Маурисио Аффонсо отметил, что воплотил вжизнь доступноеэкономичноерешение поочистке воздуха, которое также делаетдом красивым.ЗанавескиGunrid можно будет приобрестиуже в следующемгоду. Они призваны уменьшить количеств проблем сзагрязненностьювоздуха, что особенно актуально для жителей городов.Цена новинки от IKEA в настоящий момент не уточняется.