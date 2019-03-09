Meizu 16s внезапно подешевел, первые покупатели могут получить компенсацию

Флагманский смартфон Meizu 16s подешевел более чем на 70 долларов. Компания предлагает компенсацию тем кто купил его по старой цене.

Китайская компания Meizu 29 апреля выпустила в продажу свой флагманский смартфон. Изначально, во время релиза, стартовая цена была 475 долларов за самую доступную модификацию. Через некоторое время компания решила что результат продаж их не устраивает, и решила сбросить цену более чем на 70 долларов. Новая цена составила 391 доллар. За таким решением последовала волна недовольных отзывов и комментариев от людей, которые уже успели приобрести смартфон по завышенной цене. Маркетологи компании не растерялись, и нашли выход из сложившейся ситуации. Чтоб не развивать шумиху и недовольство клиентов дальше, было решено провести акцию с компенсацией цены всем кто приобрел и активировал смартфон до шестого июня. Компенсацию в размере 72 долларов было решено сделать в виде купона, по которому можно будет приобрести любой товар на официальном сайте компании. Купон действующий до 31 декабря могут получить все желающие, для этого нужно зарегистрироваться в приложении Meizu Community.