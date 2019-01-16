Хакеры атакуют смартфоны – около 90% приложений в опасности

Специалисты компании Positive Technologies определили уязвимость к удаленным хакерским атакам 89% мобильных приложений.

43% опасных приложений приходится на Android, 38% на iOS. Основная часть недостатков происходит на этапе их разработки. Происходит утечка данных, что может привести к потере финансов в мобильном банке владельца смартфона. Причём все махинации происходят, не привлекая внимание хозяина гаджета. «Мобильный шпион» способен делать скриншоты, отслеживать ввод логинов и паролей, включать камеру, читать и отсылать СМС, клонировать список контактов, фотографии, файлы и документы. Часто разработчики шпионских приложений выдают их за полезные сервисы. Для охоты на вирусы в компании Google разработали приложение Build Test Suite. Ожидается, что к отлову цифровых микробов подключится Google Play. Опасный вирус-шпион Exodus обнаружен в количестве 25 версий в апреле, в магазине Google Play. Пользователи становились заложниками хакеров, клюнув на рекламные уловки.