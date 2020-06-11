Инсайдеры называют два варианта цены на PlayStation 5

Приставка получит 2 ТБ памяти и поступит в продажу к концу 2020 года.

Из-за особой тактики Sony, цена новой консоли PlayStation 5 станет известна со стартом предварительных заказов. Однако узнать ориентировочную стоимость всё же удалось. Инсайдеры называют два варианта ценника на PS5.

Согласно утечке на сайте магазина Amazon, новая консоль от Sony получит 2 ТБ памяти и будет реализовываться за $765, что составляет около 41 000 рублей. Это цена превзошла все прогнозы аналитиков, которые оценивали PlayStation 5 максимум в 600 долларов.

Фото из Twitter @Wario64

Однако инсайдер IronManPS5 приводит совсем другую цифру. В Twitter он написал, что рекомендованная розничная цена на консоль - $499 (34500 рублей). Согласно источнику, 7 июля состоится презентация приставки, а к концу лета появится возможность сделать предварительный заказ. PlayStation 5 появится на прилавках к концу 2020 года.

Фото из Twitter @IronManPS5

Стоит добавить, что цена на консоль может упасть из-за выхода в этот же период главного конкурента - Xbox Series X от Microsoft. Приставки получат сходные характеристики, поэтому цена станет весомым аргументом для покупателей.