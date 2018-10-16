В Сети высмеяли необычный внешний вид консоли Sony PlayStation 5

В игровой приставке нового поколения пользователи узнали «Око Саурона», утиный клюв и даже кофеварку.

Игровая приставка нового поколения Sony PlayStation 5 моментально стала популярна среди пользователей не столько благодаря своим характеристикам, сколько из-за внешнего вида. Дизайнерское решение разработчиков показалось многим геймерам интересным и весьма забавным.

Необычный и оригинальный внешний вид PlayStation 5 высмеяли в Сети вскоре после онлайн-презентации новинки 11 июня. Пользователи Twitter узнали в консоли от Sony «Око Саурона» из «Властелина колец», дубайскую башню «Бурдж-Халифа», утиный клюв, папку для документов и даже бытовую технику вроде тостера, кофеварки и вентилятора.

Реакция пользователей Сети на Sony PlayStation 5. Источник: Twitter

Впрочем, даже несмотря на высмеивания в Сети, консоль будет пользоваться спросом у геймеров, считает шеф-редактора журнала «Мобильные технологии» Леонтий Букштейн. Как поведал Букштейн iReactor, отчасти это объясняется именно футуристичным внешним видом, привлекающим внимание:

«Это интересно, можно похвастаться перед коллегами. Это тоже большая часть пользовательского менталитета».

Дизайн PS5. Источник: официальный YouTube-канал PlayStation

Поступит в продажу игровая приставка нового поколения к концу 2020 года, как заявил гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.