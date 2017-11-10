Российский интернет-магазин Samsung открыл сезонную распродажу со скидками до 40%

Максимальное снижение цен коснулось «умных» телевизоров.

На официальном портале Samsung появилась информация о старте краткосрочной акции, которой производитель открыл сезонную распродажу техники. Российский интернет-магазин южнокорейской компании предлагает до 14 июня приобрести новейшую технику со скидками до 40%.

К примеру, на покупке 75” 4К Smart QLED TV седьмой серии можно сэкономить 60 тыс. рублей. А максимальная скидка на «умные» телевизоры достигает 300 тыс. рублей (82" 8K Smart QLED TV 2019).

Под скидки попала и другая бытовая техника, в том числе и новейшие смартфоны Samsung. При покупке Galaxy S20 Ultra 5G, к примеру, скидка составляет 10 тыс. рублей. При желании покупатель может отказаться от дисконта и получить один из двух подарков — наушники Galaxy Buds+, или часы Galaxy Watch Active. На покупку смартфона распространяется и действие программы трейд-ин. Чтобы приобрести акционный смартфон, покупателю достаточно ввести в окне заказа промокод LETO2020.

Кроме вышеперечисленной техники, под действие распродажи попадает и другая продукция Samsung. Она представлена широкой линейкой холодильников, стиральных машин, духовых шкафов и пылесосов.