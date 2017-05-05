Honor выпустит первый игровой ноутбук и смартфон с 7,12-дюймовым экраном

Компания информацию не подтвердила, но инсайдеры настаивают, что новинки уже на подходе.

Бренд Honor, который входит в более крупную компанию Huawei Technologies, прежде выпускал ноутбуки для рядовых пользователей. Но геймеров аппарат MagicBook не устраивал, так как не подходил для современных игр. Поэтому производитель решил исправить эту ситуацию. Появилась информация, что Honor выпустит первый игровой ноутбук, возможно, уже через несколько месяцев. По слухам, у него появится хороший графический игровой процессор и RGB-подсветка.

Также ведется разработка смартфона с большим экраном в формате фаблета. Насчет смартфона пока известно, что у него появится 7,12-дюймовый дисплей. Это очень большой экран, даже по современным меркам.

Других технических подробностей ни о смартфоне, ни о ноутбуке ещё нет. Предположительно, новинки появятся в продаже уже до конца года, и это даст шанс китайскому бренду завоевать новый сегмент рынка.