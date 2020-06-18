Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за комиссии от продаж приложений

30%, которые взимают компании-монополисты, уничтожают стартапы, считает бизнесмен.

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram назвал комиссионные американских компаний просто безумными. Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за их злоупотребление монопольным правом. По мнению бизнесмена, непомерно высокие комиссии от продаж цифровой продукции уничтожают стартапы и целые отрасли IT-индустрии. Молодые компании вынуждены поднимать цены на продукцию, и как следствие, не выдерживают конкуренции и закрываются. Об этом Дуров написал на своей страничке в Twitter.

Критика бывшего генерального директора «ВКонтакте» в большей степени касалась сервисов Apple. В качестве альтернативы AppStore Дуров видит развитие сторонних магазинов приложений. Также пользователи могут устанавливать программы и напрямую, скопировав его себе на рабочий стол с сайта разработчика.

Дурова удивляет, что антимонопольные службы в течение 10 лет игнорируют сложившуюся ситуацию. За такой длительный период времени порядок на рынке мобильной цифровой продукции, по мнению бизнесмена, можно было уже навести.