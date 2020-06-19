Triumph представил свой первый электровелосипед с запасом хода до 240 км

Дебютный проект создан в содружестве с японской компанией Shimano.

Культовый британский производитель мотоциклов представил свой первый электровелосипед Triumph Trekker GT с запасом хода до 240 км. Байк создан в содружестве с Shimano, известным производителем велосипедных запчастей. От японского производителя Trekker GT получил трансмиссию премиум-класса и всю электронную начинку.

— компании. «Страсть Triumph к двухколесной технике и удовольствию от езды впервые объединяет в себе новейшие технологии электровелосипедов и всемирно известный элегантный стиль, качество, комфорт и отделку Triumph», говорится на сайте компании.

Дизайн велосипеда действительно на высоте, именно поэтому его стоимость $3300. Литиево-ионный аккумулятор Shimano E8035 мощностью 504 Вт/ч спрятан в гидроформированную алюминиевую раму. Двигатель Shimano Steps E6100 мощностью 250 Вт с крутящим моментом до 60 Нм обеспечивает велосипеду плавный ход.

На Trekker GT установлены гидравлические тормоза Shimano BL-M6000/BR-M6000. В комплекте поставляется эргономичное седло Selle Royal Vivo Havac Tech. Покупатель может сам выбрать одно из двух предложенных цветовых решений: Matt Silver Ice или Matt Jet Black. А главной фишкой от Triumph стал литой алюминиевый логотип компании, расположенный под рулем.