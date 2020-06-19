LG представила новый экран для кинотеатров и прозрачный сенсорный дисплей

Технология LED Cinema Display обеспечивает большую реалистичность картинки, а OLED-экраны соединяются в одно устройство.

Компания LG принадлежит к числу самых крупных мировых производителей электроники и бытовой техники, продолжая укреплять свои позиции. В рамках выставки InfoComm-2020, проходившей в период с 16 по 18 июня, южнокорейский технический гигант презентовал две новые разработки — LED Cinema Display и прозрачные OLED-дисплеи.

Как сообщают «Актуальные новости», технология LED Cinema Display представляет из себя новые усовершенствованные экраны для кинотеатров. В этой разработке LG использовала светодиодные модули высокой яркости, благодаря чему подсветка дисплея стала более равномерной, а картинка — более реалистичной. Первые подобные экраны уже появились в сети кинотеатров Showtime Cinema на Тайване.

Вторая разработка — прозрачные OLED-экраны. Сообщается, что коэффициент пропускания света у этих сенсорных дисплеев не выше 38%. При этом несколько таких экраном оказалось возможным соединить в одно устройство почти бесшовно. Так, например, поступили в магазине Top Golf. Сообщается, что эта новинка будет актуальна как для бытового использования, так и для коммерческого: в витринах магазинов, аэропортах и музеях.