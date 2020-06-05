Эксперт рассказал, смартфонам с какой ОС не нужен антивирус

Главная опасность таится в приложениях от сторонних разработчиков.

Для современных гаджетов наличие виртуального защитника не является самым необходимым условием. Тем не менее, директор бизнес-департамента АО «Кселл» Пётр Дзюба в беседе с порталом «Прайм» рассказал, смартфонам с какой ОС не нужен антивирус, а в каких «операционках» без него не обойтись.

Электронные девайсы, функционирующие на iOS, не нуждаются в антивирусе, уверен Дзюба. Ведь все приложения загружаются в смартфон из официального Apple Store, куда они попадают после обязательной проверки.

В операционной системе Android есть лазейка для приложений от сторонних разработчиков. Пользователь сам решает, можно ли снять ограничения для допуска в ОС непроверенного контента. В этой ситуации будет намного спокойнее, если в смартфоне есть надёжный антивирус, который воспрепятствует попаданию в систему всевозможных «троянов».