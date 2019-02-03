Эксперт предупредил об опасности включённого Bluetooth на смартфоне

Для злоумышленников, охотящихся за личными данными, работа функции станет отличным подарком, уверен специалист Avast Войтех Бочек.

Источники изображений — AndroidLime, gadgetpage, psm7.com.





После участившихся случаев хищения персональных сведений о владельцах смартфонов, эксперт по кибер-безопасности компании Avast предупредил пользователей об опасности включённого Bluetooth. В первую очередь, советует Войтех Бочек, нужно убедиться, что функция отключена, когда в ней отпала необходимость.

Во время работы Bluetooth идёт постоянный поиск и обнаружение сторонних устройств. Злоумышленник может воспользоваться этим, послать запрос владельцу, сыграть на его доверчивости и получить доступ к гаджету.

Поэтому собственникам смартфонов лучше всегда отключать Bluetooth после использования, чтобы усложнить задачу хакерам, стремящихся выведать MAC-адрес адаптера функции и, как следствие, завладеть конфиденциальной информацией легкомысленного владельца телефона.

Кроме этого, включённый Bluetooth стремительно «съедает» энергию устройства и может оставить невнимательного собственника гаджета с разряженным аккумулятором.