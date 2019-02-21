Уникальный смартфон Vivo X50 Pro с суперстабилизацией выходит на мировой рынок

Камера новинки имеет разрешение 48 Мп и 60-кратный цифровой зум.

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Продажи Vivo X50 Pro уже начались в Китае. В июле новинка выходит на мировой рынок. Это уникальный смартфон — непривычно большая камера с суперстабилизацией изображения, на сегодняшний день, единственная в своем роде.

Характерная особенность камеры нового Vivo в способности поворачиваться в диапазоне угла в 3 градуса. В обычных системах стабилизации данный показатель равен 1 градусу. Кроме основной камеры с разрешением 48 Мп, смартфон имеет еще три датчика изображения 8, 8, 13 Мп. Производится основная оптическая система компанией Sony. Фронтальная камера от Samsung имеет разрешение 32 Мп.

К особенностям X50 Pro также можно отнести изогнутый дисплей AMOLED с частотой развертки 90 Гц, диагональю 6,56 дюйма с разрешением Full HD+. Сенсорный слой работает на частоте 180 Гц. Однокристальная платформа Snapdragon 765G поддерживает сети 5G. А аккумулятор емкостью 4315 мАч совместим с 33-ватными зарядными устройствами.

Модельный ряд Vivo X50 Pro представлен двумя основными модификациями 8/128 Гб и 8/256 Гб. Их стоимость в КНР — $606 и $663, соответственно. Когда смартфон попадет в Россию, и какова его цена для отечественного потребителя, пока неизвестно.